Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково Mash: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Telegram-канал Mash сообщил, что американского рэпера Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково под белой вуалью, которой он пытался замаскировать лицо. Музыкант в сопровождении дизайнера Гоши Рубчинского зашел через VIP-терминал и ждет посадку на самолет, чтобы покинуть российскую столицу.

По данным канала, в аэропорт Уэст со своей командой приехал на двух Mercedes V-класса сразу после восьмичасовой прогулки на яхте «Новая звезда». Mash утверждает, что за нее выложили примерно два миллиона рублей.

С момента прилета исполнителя в Москву перед отелем его караулили фанаты. Десятки поклонников артиста выстроились в длинную линию в надежде увидеть его вживую. Москвичей не напугала даже аномальная жара. Фанаты Уэста расположились в тени. Некоторые из-за долгого ожидания кумира сели прямо на плитку.

В московском ресторане «Белуга» Канье Уэст попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. Счет вышел примерно на 200 тысяч рублей. Рэпер сам выбирал блюда на ужин. Также зарубежный артист попробовал белужью икру и массу различных нарезок, преимущественно рыбных. Официантов рэпер с компанией подзывали словом «человек».