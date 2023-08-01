Кандидата в мундепы Новой Москвы сняли с выборов после травли из-за мечети В ТиНАО сняли с выборов кандидата в депутаты после предложения построить мечеть во Внуковском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве с грядущих выборов снята кандидатура члена ЛДПР Оксаны Ескиной, одним из пунктов предвыборной программы которой стало возведение мечети в поселении Внуковском, пишет издание «Подъем». После того, как новость об этой инициативе распространилась по пабликам националистического толка, женщина столкнулась с травлей и была вынуждена снять свою кандидатуру с выборов. В партии ЛДПР заявили, что кандидатура Ескиной снята по формальным основаниям.

[Ескина] имела все шансы победить. Однако ее кандидатура была снята по формальным основаниям. И проверить реальное отношение к ней жителей мы не сможем, — заявил координатор московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.

Также в предвыборной программе Ескина обещала лоббировать строительство муниципального приюта для животных и строительство ЗАГСа, а также пообещала отстаивать право жильцов на смену управляющей компании и поменять ряд инфраструктурных решений в поселении. В ответ на критику со стороны националистов с требованием «думать о русских» в комментариях она заявила, что многие мусульмане тоже являются русскими. Другие пользователи обвиняли девушку в том, что они обнаружили в Сети ее фото откровенного характера.

В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан, где в том числе посетил архитектурный и археологический комплекс крепости Нарын-Кала и мечеть Джума в Дербенте. В 2020 году Путин заявлял, что в России никогда не будет напряженных отношений между представителями разных конфессий, так как в отличии от Европы, в России взаимоотношения между представителями разных религий складывались веками.