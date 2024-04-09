Камеры в Москве начали фиксировать еще одно нарушение на проезжей части В Москве появились камеры с фиксацией парковки на направляющих островках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы совместно с ГИБДД расширили систему автоматической фиксации нарушений на дороге, сообщает «Коммерсант». В столице появились видеокамеры, которые фиксируют парковку на направляющем островке, штраф за это составляет 2,5 тысячи рублей.

Столичный ЦОДД и ГИБДД теперь фиксируют новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части, — заявили в издании.

Утверждается, что автовладельцы в Москве уже начали получать первые «письма счастья» за соответствующее нарушение. Направляющий островок представляет собой треугольную зону, обозначенную разметкой. Обычно они очерчиваются на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться.

В издании отметили, что стоянка на островке часто приводит к авариям, так как запаркованные автомобили перекрывают обзор другим водителям. Комплекс автофиксации нарушений парковки на направляющем островке разместили в Лефортово на улице Академика Туполева. В дальнейшем новые камеры могут появиться на других участках по мере необходимости.

Ранее пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко сообщила, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин.