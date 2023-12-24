Камера наблюдения в Москве помогла вычислить вора люксового смартфона Прокуратура Москвы сообщила о задержании вора с помощью камеры видеонаблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве удалось задержать карманника, который похитил телефон стоимостью 110 тысяч рублей, сообщила столичная прокуратура. Отмечается, что личность злоумышленника помогла установить запись с камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник украл у девушки, выходившей в компании друзей из подземного перехода на Театральном проезде, телефон стоимостью 110 тысяч рублей. <…> Преступление было зафиксировано городской камерой наблюдения, так и была установлена личность злоумышленника, а спустя время было установлено и его местонахождение, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин был задержан по подозрению в краже телефона на вечеринке. Мужчина утверждает, что перепутал свой телефон с чужим.

Чиновник был задержан в нетрезвом виде на выходе из караоке-клуба. До этого гости и персонал пытались найти смартфон на территории заведения, хозяйка девайса утверждала, что оставляла его на столе. Чиновника доставили в отделение, где он объяснился, после чего был отпущен домой. Телефон девушке вернули.

Ранее сотрудники полиции задержали 79-летнюю пенсионерку за кражу айфона в Москве. Жительница столицы незаметно вытащила телефон у другой пожилой пассажирки во время поездки на автобусе.