Какой штраф в Москве будет пассажиру и водителю за непристегнутый ремень

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Дорожные камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение — теперь они выявляют непристегнутых пассажиров в автомобилях. Что об этом известно, какой будет штраф?

«Ездить на пассажирском сиденье не пристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как будут выявлять непристегнутых пассажиров

По словам заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, контролировать соблюдение правил безопасности будут 206 комплексов с нейросетью.

«Правила дорожного движения обязывают водителей быть пристегнутыми ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров», — отметил он.

Ликсутов объяснил, что около 500 камер с искусственным интеллектом уже могут выявлять на дороге непристегнутых водителей.

«Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — сообщил заммэра.

Он напомнил, что, согласно правилам дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым ремнями безопасности и не должен перевозить непристегнутых пассажиров.

Какой штраф можно получить за непристегнутый ремень

За нарушение владелец транспортного средства получит штраф в размере 1000 рублей. Что касается пассажира, то он заплатит 500 рублей. Обязательное требование пристегиваться распространяется и на тех, кто едет на заднем сиденье.

Такое наказание может применяться неограниченное количество раз за один день. Увеличение санкций за повторное нарушение или лишение прав законодательством на данный момент не предусмотрено.

Могут ли в России создать рейтинг водителей

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев предложил создать в России рейтинг водителей, согласно которому будут начисляться баллы за соблюдение всех правил дорожного движения и сниматься — за нарушения. Он направил письмо начальнику ГУ обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

По мнению депутата, водителей, которые не соблюдают ПДД, нужно заставлять повторно сдавать экзамен, вернувшись к системе, действовавшей во времена СССР.

«Ее модифицированный вариант мог бы предполагать не только снижение рейтинга водителя за те или иные нарушения, но и его повышение за безаварийную и безопасную езду. Дополнительной мерой воздействия на водителей могло бы стать требование повторной сдачи экзамена», — уверен Цивилев.

Будут ли в России выдавать права на 20 лет

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке законопроекта, предусматривающего продление срока действия прав с 10 до 20 лет, если водитель «исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что инициатива об увеличении срока действия водительских прав до 20 лет является правильной, так как избавляет от лишней бюрократии.

«Безусловно, лишняя бюрократия пользы не принесет. Но в инициативе депутата Москвичева есть и подводные камни. Во-первых, непонятно, о каких медосмотрах идет речь, с какой частотой их надо проходить. Во-вторых, добропорядочность водителя — весьма условный критерий», — прокомментировал специалист.

Автоэксперт Петр Шкуматов заявил NEWS.ru, что выдача водительского удостоверения сразу на 20 лет, а не на 10 лет, как сейчас, станет абсолютно логичной мерой. Он объяснил, что у профильных ведомств не возникнет проблем с отслеживанием состояния здоровья владельцев транспортных средств.

«Это абсолютно логично. Данные по водительской медсправке медучреждение загружает в базу ГИБДД через систему электронного обмена данными, и, если на то будут причины, алгоритм системы межведомственного взаимодействия приостановит действие водительского удостоверения. И вообще, у нас электронные права набирают популярность. Думаю, что идею поддержат», — уверен автоэксперт.

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