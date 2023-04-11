12 апреля, в день первого полета человека в космос, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ представит выставку и проведет авторскую экскурсию. В павильоне «Космос» будут доступны новые экспонаты, связанные с покорением Вселенной.
Выставочное пространство состоит из трех разделов. Можно увидеть натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов, узнать об исследованиях медицины и астрономии, а также о развитии технологий. Гости также опробуют симуляторы и посетят 5D-кинотеатр.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Теперь в эту дату ежегодно празднуют День космонавтики в России и других постсоветских странах. В мире же 12 апреля принято считать Международным днем полета человека в космос.
Подробнее о том, что посетителей ждет на выставке, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Купол павильона «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Купол павильона «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Купол павильона «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Купол павильона «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Портрет Ю.А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Портрет Ю.А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Портрет Ю.А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Портрет Ю.А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Робот «Федор» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Робот «Федор» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спутник «Глонасс-К» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спутник «Глонасс-К» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр космонавта в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр космонавта в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ракеты-носители семейства «Ангара» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ракеты-носители семейства «Ангара» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макеты ракет-носителей семейства Р-7 в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макеты ракет-носителей семейства Р-7 в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макеты ракет-носителей семейства Р-7 в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макеты ракет-носителей семейства Р-7 в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет орбитальной космической станции «Мир» в натуральную величину в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет орбитальной космической станции «Мир» в натуральную величину в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет стартовой площадки № 1 на космодроме Байконур в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет стартовой площадки № 1 на космодроме Байконур в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет космического корабля «Буран» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макет космического корабля «Буран» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скафандр «Орлан-МКС» в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на авиатренажере в павильоне «Космос» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на авиатренажере в павильоне «Космос» на ВДНХ