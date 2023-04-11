Каким будет День космонавтики в «Космосе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павильон «Космос» на ВДНХ

12 апреля, в день первого полета человека в космос, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ представит выставку и проведет авторскую экскурсию. В павильоне «Космос» будут доступны новые экспонаты, связанные с покорением Вселенной.

Выставочное пространство состоит из трех разделов. Можно увидеть натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов, узнать об исследованиях медицины и астрономии, а также о развитии технологий. Гости также опробуют симуляторы и посетят 5D-кинотеатр.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Теперь в эту дату ежегодно празднуют День космонавтики в России и других постсоветских странах. В мире же 12 апреля принято считать Международным днем полета человека в космос.

Подробнее о том, что посетителей ждет на выставке, — в фотогалерее NEWS.ru.