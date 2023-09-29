Какая погода будет в Москве и Подмосковье в выходные, ждать ли дождь, ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето в столичном регионе завершится в ближайшие выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода будет в Москве и Подмосковье 30 сентября и 1 октября?

Какая погода будет на выходных в Москве

По словам метеоролога, в субботу в Москве будет достаточно солнечно. Температура воздуха может подняться до 19–24 градусов.

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале также отметил, что на 30 октября придется конец бабьего лета в столице.

«Суббота нас еще порадует. В субботу в Москве еще самое настоящее бабское лето, антициклон хоть и начинает сдавать позиции, но дождей в субботу не ожидается, и, несмотря на то, что облаков в небе станет больше, они будут достаточно тонкими, солнце будет сквозь них просвечивать, и воздух будет хорошо прогреваться», — сообщил он.

В ночь на воскресенье произойдет резкое похолодание. Днем 1 октября воздух прогреется максимум до 16 градусов. Ожидаются дожди и ветер. Синоптик рекомендует москвичам в воскресенье не выходить из дома без зонта.

«В ночь с субботы на воскресенье тот холодный фронт североатлантического циклона, который сутками ранее накроет Санкт-Петербург, доберется и до центрального региона. Погода будет облачная с прояснениями, довольно ветреная. В утренние часы начнутся кратковременные дожди, которые в течение дня будут продолжаться. Будет 14–16 градусов тепла», — прогнозирует Леус.

Метеоролог Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что в воскресенье в Москве выпадет до 5 мм осадков, что сравнимо с количеством выпавших осадков за весь сентябрь.

Какая погода будет на выходных в Подмосковье

В ночь на 30 октября в Московской области ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит около 14 градусов тепла, говорится на сайте Meteonova.

«Днем ясная погода, +21... +23 градуса, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения», — указано в прогнозе.

В воскресенье в течение дня ожидается переменная облачность. Температура ночью составит 11–13 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19 градусов. Ветер западный, умеренный.

Какая будет погода в Москве в октябре

По данным Центра «Фобос», в первый день октября холодный атмосферный фронт принесет в регион кратковременные дожди и усиление ветра. 2 октября возможны скоротечные и разрозненные дожди. Температура не поднимется выше +16 градусов. Похолодание продолжится и 3 октября.

«Дальнейший ход событий обещает возвращение температурных показателей в рамки климата, а на стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег», — сообщают специалисты центра.

Синоптик Александр Шувалов заявил, что после 4–5 октября в столичном регионе произойдет переход к более холодной погоде, а в Московской области возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.

«Начиная со среды и до воскресенья включительно будет +8... +13 градусов. Все это будет сопровождаться дождями. Самая холодная ночь — с четверга на пятницу, температура по Московской области может опуститься до 0 градусов», — сообщил он НСН.

Михаил Леус считает, что холодная погода придет в Москву к 7 октября. Также столицу накроют регулярные дожди.

«Вместо футболок надеваем куртки, вместо босоножек — туфли и готовимся к тому, что октябрь, где-то к 7–10 числу принесет нам еще более холодную погоду. В период окончания первой декады месяца, возможно, дожди будут осенние, моросящие и продолжительные», — сообщил он в своем Telegram-канале.

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