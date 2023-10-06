Какая погода будет в Москве и Подмосковье в выходные, когда пойдет снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Москву надвигается циклон «Оли», который принесет сильное похолодание и ночные заморозки, также ожидаются дожди и мокрый снег, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Какая погода будет в столице и Подмосковье 7 и 8 октября?

Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве

Леус предупредил москвичей, что с вечера 6 октября погода в столице будет определяться циклоном «Оли», в связи с чем ожидается много дождей и резкое снижение температуры в ночь на 7 октября.

«Сейчас циклон находится между Москвой и Санкт-Петербургом. Уходя на восток, он откроет дорогу к берегам Москвы-реки очень холодному воздуху. Ближайшей ночью в столице будет 0...+2 градуса, по области местами до заморозков. Возможны кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег в отдельных районах. Достаточно резкое похолодание», — сообщил прогнозист.

По словам синоптика, днем 7 октября в Москве установится ветреная погода и пройдет много дождей.

«По предварительным расчетам, от четверти до трети месячной нормы может выпасть за субботний день. Похолодание продолжится. Всего-лишь +6–8 градусов. Метеозависимым людям особое внимание: резко будет падать атмосферное давление. Оно за сутки упадет практически на 20 единиц, барометры будут показывать 722 мм ртутного столба. Это низко», — предупредил он.

В воскресенье, 8 октября, циклон «Оли» покинет Москву, однако погода останется облачной и ветреной. Также местами будут идти кратковременные дожди и мокрый снег.

«Погода останется облачная, будет еще более сильный ветер. Днем в воскресенье — +3–5. Предзимье заглянет в столицу», — сообщил Михаил Леус.

Согласно прогнозу специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, в столичном регионе утром 8 октября могут пройти интенсивные заряды мокрого снега.

«В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега (ожидается 9,1 мм), ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового в порывах до 20 м/с», — отметил синоптик.

Какая погода будет завтра и послезавтра в Подмосковье

В ночь на 7 октября в Подмосковье ожидается слабая геомагнитная буря, при этом атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы, говорится на сайте Meteonova.

Температура ночью составит +1–3 градуса, в отдельных районах возможны заморозки. Днем в субботу воздух прогреется до 7 градусов тепла.

«Днем переменная облачность, сильный дождь, +5–7, ветер южный, сильный, порывы до 18 м/с. Давление заметно ниже нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения», — говорится в прогнозе.

В воскресенье, 8 октября, в Подмосковье на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Температура составит +4–6 градусов. Ожидается сильный западный ветер, возможны порывы до 15 м/с.

О чем синоптики предупреждают водителей Москвы

Синоптик Михаил Леус предупредил, что после дождей и мокрого снега, которые обрушатся на столицу в выходные, в понедельник, 9 октября, на дорогах будет скользко.

«Понедельник будет ветреным, холодным, с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Тому, кто поедет на работу в понедельник с утра, за рулем нужно быть особенно внимательным, потому что на дорогах будет очень скользко», — отметил прогнозист.

При этом Леус не советует автовладельцам переходить на зимнюю резину, так как в столицу вскоре вернется тепло.

«Менять резину пока рано. Это похолодание достаточно кратковременное, и в середине следующей недели температура в Москве будет вновь заметно выше +10 градусов, а может, будет даже приближаться к +15. Пока шины менять рано. Об этом нужно будет задуматься не ранее третей декады октября», — сказал синоптик.

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