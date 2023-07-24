«Как волосы на лобке»: военкор Стешин объяснил, как должна работать ПВО Военкор Стешин: на системы ПВО не нужно сильно рассчитывать

На системы противовоздушной обороны не стоит рассчитывать слишком сильно, написал в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин. По его словам, они должны прикрывать, а не обеспечивать полную защиту, поэтому наделять их «божественной силой» не нужно.

Вообще, на ПВО не нужно сильно рассчитывать и наделять ее божественной, всесильной персонификацией. Как точно выразился один старый зенитчик, служивший еще в советской армии: «ПВО — как волосы на лобке, прикрывают, но не защищают», — заявил Стешин.

Таким образом военкор прокомментировал ночную атаку беспилотников по Москве. По его словам БПЛА так или иначе не достигли своей цели, что уже можно «засчитать в плюс» российской ПВО. Раненых или погибших в результате атаки также нет, добавил Стешин.

Противник воспринимает мирных граждан как «цели», отметил он. От этого должно формироваться новое мироощущение россиян, которым необходимо понять, что мир без победы невозможен.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, несколько украинских беспилотников ударили по городу утром в понедельник, 24 июля. Глава столицы подтвердил, что никто из местных жителей не пострадал. Дроны атаковали нежилые здания, отметил Собянин.

По словам корреспондента NEWS.ru, при атаке беспилотников примерно в 03:45 в Москве раздался взрыв. От удара в машинах сработала сигнализация, после взрыва над домами образовалось облако дыма.