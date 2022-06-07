Как в июле: москвичам пообещали жаркую погоду к концу недели Вильфанд: Москву в конце недели ждет июльская погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце текущей недели температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также отметил, что существенных осадков при этом не ожидается.

К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — 14–16 градусов, дневные — 24–27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату. Существенных осадков не ожидается, — сказал метеоролог.

Он пояснил, что такое потепление вызвано изменением перемещения воздушных масс.

Отрог высокого давления перемещается ещё дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло, — пояснил Вильфанд.

Ещё одним фактором повышения температуры, по словам Вильфанда, станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Из-за этого ожидается более облачная погода. Облака воспрепятствуют охлаждению почвы.

Ранее синоптики сообщили, что этим летом в России не стоит ждать резких перепадов температуры. Она будет близкой к климатической норме: не ожидается ни аномального холода, ни сорокаградусной жары. В целом погода в летние месяцы будет комфортной для россиян, отметили метеорологи.