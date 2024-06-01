Любимица москвичей панда Катюша снова нашла себе занятие. Пока у ее мамы Диндин идет тренинг, детеныш кувыркается и измеряет расстояние между прутьями. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова регулярно публикует кадры о времяпровождении животных.

На днях она выложила минутный видеоролик, где Катюша завтракает ростком бамбука. Панда крепко держит в лапе стебель бамбука и пытается грызть его. Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Диндин наслаждает минутами тишины, когда Катюша отвлекается на завтрак.

 

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Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панды Диндин и Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панды Диндин и Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Диндин

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Диндин

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша