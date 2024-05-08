Как попасть на парад 9 Мая в Москве, где смотреть технику и авиацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая на Красной площади в Москве состоится парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором примут участие более девяти тысяч человек. Как попасть на торжественное мероприятие, где смотреть технику и шоу авиации?

Какие улицы перекроют на время парада

Дороги перекроют на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца, на центральных улицах и набережных, а также около Таганской площади. Кроме того, закроют некоторые подземные пешеходные переходы. На некоторых участках нельзя будет припарковаться до 13:00.

Как попасть на парад Победы

Пройти на Красную площадь 9 мая можно только по билетам. Их выдают ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов, министрам, приглашенным иностранным лидерам и аккредитованным журналистам.

Традиционно парад Победы начинается в 10:00 по московскому времени. Посмотреть торжественное шествие можно по федеральным каналам. Также москвичи и гости столицы могут посмотреть на проезжающие колонны военной техники на центральных улицах Москвы. Для этого необходимо заранее приехать на Тверскую улицу.

Где смотреть технику и авиацию на 9 Мая

В этом году, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде Победы будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация. В состав пешей колонны будут входить полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России. Кроме того, в параде примут участие представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Отдельно по Красной площади пройдут участники СВО. Также в шествии примут участие военнослужащие, получившие медали «Золотая Звезда» Героя России.

Авиашоу до этого отменяли два года подряд. Как правило, пролет самолетов и вертолетов длится недолго, но российские пилоты успевают сполна продемонстрировать свое мастерство. Воздушным судам нужно выстроиться в парадный строй на запланированных высотах. Как правило, полеты выполняются на высоте от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. 9 мая 2024 года над Красной площадью должны выступить пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Жители и гости Москвы смогут посмотреть воздушную часть парада со смотровых площадок и балконов своих домов. Авиация пролетит над Ленинградским шоссе, Тверской улицей и Красной площадью. Также полюбоваться авиашоу можно из парка Горького, Петровского парка, парка Дружбы (Речной вокзал), с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки, Белой площади на Белорусском вокзале и из «Москва-Сити».

В Москве во время парада могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция». По словам полковника в отставке Виктора Баранца, на мероприятии в основном будет представлена та же военная техника, что и в 2023 году.

На Поклонной горе можно будет посмотреть выставку трофейной техники стран НАТО, которая была завоевана в ходе СВО. В экспозицию вошли в том числе танки Leopard 2, Abrams, БМП Marder, Bradley. Бесплатная выставка работает весь май с 10:00 до 20:00, без выходных и коротких дней. Желающим посетить выставку следует доехать до станции метро «Парк Победы» и подняться через выход номер 5. Для автомобилистов есть большая платная парковка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пройдет ли акция «Бессмертный полк» в Москве

Акция «Бессмертный полк» пройдет в России в онлайн-формате, шествий с портретами родственников по улицам не будет. Решение о проведении акции в онлайн-формате принято из-за существующих угроз общественной безопасности.

На сайте «Бессмертного полка» будут транслировать фотографии героев Великой Отечественной войны. Также портреты будут показываться на медиафасадах городов и федеральных каналах.

Кроме того, в регионах будет проведена акция «Галерея памяти». На центральных улицах и площадях городов России можно будет увидеть портреты уроженцев, ставших героями СССР и принявших участие в СВО.

Будет ли салют на 9 Мая в Москве

В этом году департамент культуры столицы не планирует запускать праздничный фейерверк на День Победы. Решение о проведении артиллерийского салюта (то есть запущенного не при помощи пиротехники, а из специальных установок) остается за Минобороны.

СМИ сообщали, что салют организуют на юго-западе столицы. Наблюдать за ним можно будет в 22:00 с панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса «Воробьевы горы» и со смотровой площадки МГУ.

В связи с этим Московская канатная дорога изменит график своей работы. Она откроется в 11:00 после завершения парада Победы на Красной площади и с 16:00 до 20:30 будет запускать и выпускать пассажиров только на станции «Воробьевы горы». С 21:00 канатную дорогу полностью остановят ради салюта.

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