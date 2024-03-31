Как минимум пять человек лишились сотен тысяч рублей из-за лотереи в Москве Baza: мошенники обманули жителей Москвы на сотни тысяч рублей фейковой лотерей

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В Москве массово пожаловались на фейковый лотерейный конкурс с розыгрышем автомобиля марок «Лада» или «Нива», сообщает Telegram-канал Baza. Как уточняется, четверо пострадавших лишились 100-300 тысяч рублей, еще один из обратившихся лишился около 600 тысяч рублей.

По данным канала, с заявлением в полицию обратился 30-летний Абдулаким — он заявил, что на YouTube наткнулся на рекламу конкурса и решил позвонить по указанному номеру. Далее, как уточняет Baza, собеседник мужчины заявил, что в лотерее легко будет если выиграть, если купить около 200 билетов. Так Абдулаким и поступил, потратив на это около 600 тысяч рублей.

Telegram-канал сообщил, что через несколько месяцев мужчина так и не получил свой выигрыш, а контактное лицо от розыгрыша перестало отвечать на звонки — тогда пострадавший наконец понял, что его обманули. По информации канала, после этого мужчина обратился в полицию, где оказалось, что с аналогичными жалобами до него уже обратились четыре человека.

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