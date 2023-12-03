Кафе-бар загорелся в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в помещении кафе-бара на улице Космонавтов в Москве, на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Площадь пожара в одноэтажном здании составила 80 кв. м, его потушили в 12:05, пострадавших нет, заявили NEWS.ru в пресс-службе МЧС.

Поступило заявление о возгорании по адресу: улица Космонавтов, 2А. Загорелось одноэтажное строение, площадь возгорания составила 80 м. Пожар был ликвидирован в 12:05, причины пожара уточняются. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, из помещения эвакуировали 10 человек, одному посетителю потребовалась медицинская помощь, ее оказали на месте. Telegram-канал Redovka утверждает, что кафе сгорело полностью, пламя перекинулось на заведения с соседнего магазина, отмечает канал.

Ранее 15 человек эвакуировались из ресторана Steak It Easy на Новом Арбате, в котором случился пожар. В заведении произошло возгорание вытяжки. Помимо этого, вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В Волгоградской области ранее почти 600 человек, среди которых было трое детей, эвакуировали из загоревшейся воинской части вблизи поселка Котлубань. По словам местных жителей, пожару предшествовал звук, похожий на пролет беспилотника.