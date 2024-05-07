Кадеты втроем заняли электросамокат и попали на видео Московского кадета оштрафуют и заблокируют за езду на самокате втроем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сервис проката самокатов пообещал оштрафовать кадета на 800 рублей за поездку втроем и заблокировать аккаунт, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «МТС — Юрент». Ранее очевидцы засняли на видео нетривиальный тандем из кадетов на средстве индивидуальной мобильности.

Мы устанавливаем личность пользователя, с аккаунта которого была совершена аренда. За поездку более одного человека на самокате он будет оштрафован на сумму 800 рублей, после чего мы заблокируем его аккаунт, — сказали в пресс-службе.

По данным канала ОТР, аккаунт нарушителя уже вычислили, чтобы заблокировать. Информация о происшествии будет передана в учебное заведение.

Ранее в Петербурге дети устроили «железный дождь» из самокатов, их действия запечатлели камеры домофона. Среди скинутых из окна предметов были самокат, камни и пакеты с водой. На машинах, припаркованных у дома, пострадали зеркала. Жильцы дома обратились в полицию, потребовав наказать виновников. При этом одна из очевидиц инцидента заявила, что дети еще с осени занимаются хулиганством. Она написала заявление в полицию, утверждая, что на балконе был схрон камней для следующего обстрела.