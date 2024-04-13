К жителям ЖК «Измайловский лес» забрел кабан

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Жители ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе пожаловались на кабана, зашедшего на территорию комплекса. Очевидцы опубликовали кадры, на которых животное опрокидывает уличную урну, видимо, в поисках еды. Потом к нему подбегает мужчина с лопатой, и кабан бросается в бега. Как утверждает Telegram-канал «Москва с огоньком», животное решили поймать, чтобы вернуть в естественную среду обитания.

Ранее в пресс-службе Северо-Западного управления Роспотребнадзора рассказали, что при встрече с кабаном следует встать за препятствие, например за ствол дерева, которое бы отделило человека от животного. В ведомстве отметили, что нельзя поворачиваться к кабанам спиной, а если животное не нападает, то следует осторожно отступать.

До этого жительница деревни в индийском штате Чхаттисгар спасла дочь от напавшего на нее огромного кабана. Она бросилась на помощь девочке, схватила ее и отбросила в сторону. В этот момент кабан сделал рывок вперед и вонзил клыки в ногу женщины.

На спортивном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии ранее засняли на видео медведя, который выбежал перед группой туристов, катающихся на лыжах. Животное «подрезало» мужчину, который снимал свой отдых на камеру.