Вечером в субботу к торговому центру «Кунцево Плаза» в Москве прибыли десятки машин спецслужб, сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на местных жителей. Вокруг торгового центра видна дежурная полиция и сотрудники МЧС, звучат сирены.
Выглянули в окно и увидели кучу пожарных машин. На улице визжат сирены, кажется, что идет какой-то дым, — сообщил один из свидетелей.
Отмечается, что эвакуация посетителей ТЦ не проводилась. Люди продолжают спокойно входить и выходить из здания. На видеозаписях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как один из сотрудников МЧС поднимается наверх, используя пожарную лестницу.
В МЧС по Москве пояснили, что к ним поступил звонок о возможной угрозе пожара. Пожарные приехали для проверки, эвакуация не потребовалась.
В поселке Металлострой под Санкт-Петербургом тем временем загорелось двухэтажное производственное здание. Пожару присвоили второй ранг сложности. По информации МЧС, огонь охватил всю площадь постройки.
Также сообщалось о крупном пожаре на заводе в цехе стекловарения в Солнечногорске. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Из здания эвакуировали сотрудников. В результате пожара никто не пострадал.