К ТЦ «Кунцево Плаза» съехались десятки машин спецслужб

Фото: vk.com/kuntsevo_plaza

Вечером в субботу к торговому центру «Кунцево Плаза» в Москве прибыли десятки машин спецслужб, сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на местных жителей. Вокруг торгового центра видна дежурная полиция и сотрудники МЧС, звучат сирены.

Выглянули в окно и увидели кучу пожарных машин. На улице визжат сирены, кажется, что идет какой-то дым, — сообщил один из свидетелей.

Отмечается, что эвакуация посетителей ТЦ не проводилась. Люди продолжают спокойно входить и выходить из здания. На видеозаписях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как один из сотрудников МЧС поднимается наверх, используя пожарную лестницу.

В МЧС по Москве пояснили, что к ним поступил звонок о возможной угрозе пожара. Пожарные приехали для проверки, эвакуация не потребовалась.

В поселке Металлострой под Санкт-Петербургом тем временем загорелось двухэтажное производственное здание. Пожару присвоили второй ранг сложности. По информации МЧС, огонь охватил всю площадь постройки.

Также сообщалось о крупном пожаре на заводе в цехе стекловарения в Солнечногорске. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Из здания эвакуировали сотрудников. В результате пожара никто не пострадал.