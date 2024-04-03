Силовики заявились к разработчику «Леонардо» с обысками РИА Новости: у разработчика «Леонардо» проводят обыски из-за кибератак

Фото: НАК

Источник сообщил РИА Новости, что у разработчика системы бронирования «Леонардо» — входящей в Ростех компании «Сирена-Тревэл» — проходят обыски из-за кибератак с Украины. С ними российская компания столкнулась еще осенью прошлого года.

Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года. Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование, — рассказал источник.

Об обысках у разработчика «Леонардо» сообщил «Коммерсант». По данным издания, оперативники пришли в офисе компании на Ленинградском проспекте.

Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева. Это произошло после обыска в его компании.

До этого стало известно от двух источников о проведении обыска в здании «Дагэнерго». Один из них рассказал агентству, что следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.