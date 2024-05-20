К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о Раиси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Ирана в Москве

К посольству Ирана в Москве утром в понедельник, 20 мая, несут цветы в память о погибшем президенте Ибрахиме Раиси, сообщает РИА Новости. Государственный флаг на здании дипмиссии приспущен.

Перед табличкой на стене посольства возложены красные и белые розы. Периодически к зданию подходят небольшие группы людей, чтобы отдать дань памяти президенту Ирана и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахияну, погибшим в результате жесткой посадки вертолета на северо-западе республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что в России опечалены гибелью президента Ирана и министра иностранных дел страны. По словам главы ведомства, в Москве их всегда знали как настоящих друзей.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы Исламской Республики при крушении вертолета. Он добавил, что жертвами авиакатастрофы стали также все члены делегации. Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц состоится 21 мая в городе Тебриз.

В соответствии со статьей 131 иранской конституции в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.