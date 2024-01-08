К Москве приближается теплый атмосферный фронт Синоптик Леус: 9 января в Москве потеплеет до −8 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Москве движется теплый атмосферный фронт, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, которые приводит «360», уже во вторник, 9 января, в столице воздух прогреется до −8 градусов.

В понедельник, 8 января, Москва остается под влиянием антициклона, сохранится переменная облачность, вероятность осадков — минимальная, отметил Леус. Во вторник во второй половине дня ожидается снег, температура воздуха — от −8 до −10.

И только ближе к ночи натеканием облаков и небольшим снегом проявит себя приближающийся с севера теплый атмосферный фронт, — добавил специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в российской столице потепление начнется с 9 января. По его словам, в начале месяца жители Москвы столкнулись с «нормальной сибирской погодой», столбики термометров опустились до −20 градусов.

Ранее МЧС разослало штормовые предупреждения о сильных морозах 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях. Специалисты прогнозируют, что показатели на термометрах опустятся ниже климатической нормы на 7–15 градусов. Спасатели призывают соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.