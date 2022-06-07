Известный российский блогер попал в смертельное ДТП в Подмосковье Блогер и певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП на Пятницком шоссе

Фото: Соцсети

Олег Абрамов

Российский блогер и рок-исполнитель Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok попал в смертельное ДТП в Московской области. Его друг, сидевший за рулем Porshe, скончался на месте, а 33-летний музыкант был госпитализирован в больницу, сообщает Mash.

Авария произошла 7 июня около шести утра на Пятницком шоссе. Иномарка, в которой находились артист с другом, вылетела в кювет в районе подмосковной деревни Брехово и загорелась. Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. На месте работает следственная группа.

Абрамов играет на нескольких музыкальных инструментах и исполняет каверы на известные рок-композиции, например песни «Короля и Шута», Rammstein, Sabaton, Hollywood Undead, Imagine Dragons и многие другие.

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