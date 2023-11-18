Известный иконописец госпитализирован с ножевым ранением MK.RU: иконописца Холопова в Подмосковье госпитализировали с ножевым ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 18 ноября в больницу с ножевым ранением доставили известного иконописца Аркадия Холопова, сообщает MK.RU со ссылкой на свой источник. Скорую помощь вызвали на адрес мастерской Холопова в подмосковном Сервиевом Посаде примерно в 1:00.

Известный иконописец Аркадий Холопов госпитализирован с ножевым ранением в подмосковном Сергиевом Посаде, — сказано в публикации.

Обстоятельства случившегося уточняются. 56-летний Холопов — один из самых известных иконописцев Подмосковья. С 1997 по 2009 год он заведовал инконописной мастерской Троице Сергиевой Лавры. Известность получил как иконописец из байкерского клуба «Ночные волки».

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