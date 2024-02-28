Известную телеведущую госпитализировали в Москве «112»: телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ангелина Вовк

Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации телеведущей и диктора Ангелины Вовк. По его данным, у нее случилось обострение хронической болезни.

Канал отмечает, что у 81-летней Вовк возникли проблемы с бронхами. Как пишет «112», в ближайшее время народную артистку РФ переведут в профильное отделение.

При этом директор Вовк Светлана Торгало в разговоре с NEWS.ru опровергла эти данные, заявив, что телеведущая находится на даче.

Ангелина Вовк долгие годы вела передачи «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» и «Новогодний голубой огонек». В последнее время артистка является профессором кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры. Она преподает ораторское мастерство.

Ранее «112» сообщал, что музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. По данным канала, 68-летнему певцу стало плохо дома, из-за чего у него отказали конечности. Реаниматологи оказали помощь артисту, но госпитализировать не стали. Жизни музыканта ничего не угрожает.

До этого стало известно о госпитализации основателя группы «На-На» Бари Алибасова в реанимацию одной из столичных клиник. Медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт. Ему потребовалась экстренная помощь докторов.