Известную компанию оштрафовали на 115 млн рублей за отсутствие филиала в РФ Сервис звонков Zoom оштрафовали на 115 млн рублей за отсутствие филиала в России

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Московский суд оштрафовал платформу видеозвонков Zoom более чем на 115 млн рублей за отсутствие филиала в России, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сумма штрафа составила 10% от выручки компании за 2022 год, это первый оборотный штраф за данное нарушение в России.

Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек, — сказал судья.

Протокол в отношении Zoom был составлен Роскомнадзором 23 сентября. По данным ведомства, компания осуществляет свою деятельность в РФ без филиала или представительства, тем самым нарушая закон «О деятельности иностранных лиц на территории РФ».

При этом, согласно данным, оглашенным судьей, более 400 тысяч пользователей ежедневно пользуются приложением Zoom, а компания получает оплату от российских физических и юридических лиц. Так, выручка Zoom в России за 2022 год составила один миллиард 150 миллионов 681 тысячу рублей.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Отмечается, что слушание прошло без участия представителей компании, на суде присутствовал юрист из Роскомнадзора. В прошлом году суд уже штрафовал на 1 млн рублей Zoom за это же нарушение.