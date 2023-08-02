«Известия»: пресс-секретаря Росавиации будут судить по делу о мошенничестве

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ) в отношении пресс-секретаря Росавиации и советника руководителя агентства Елены Михеевой, сообщили информированные источники в интервью «Известиям». Дело расследуется в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По версии следствия, во время службы в Росавиации Михеева в 2019–2023 годах также работала в подведомственном агентстве ФГУП «Госкопорация по организации воздушного движения». Там она занимала пост советника гендиректора по связям с общественностью с зарплатой 1,5–2 млн рублей в год. По словам источника, женщина не исполняла свои должностные обязанности в соответствии с регламентом.

На работе не появлялась, что подтверждено данными о приходе и выходе, выполненная работа в системе электронного документооборота отсутствует, ни с одним документом она за три года не ознакомилась, — сказал собеседник агентства.

Своими действиями Михеева нанесла национальному провайдеру аэронавигационных услуг материальный ущерб в особо крупном размере, сказал источник. В правоохранительных органах подчеркнули, что для возбуждения дела собраны достаточные материалы.

Ранее стало известно, что заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю задержан по делу о пособничестве в мошенничестве. Кроме этого, ему выдвинули обвинения в превышении должностных полномочий.