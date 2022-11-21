«Известия» показали кадры с вечеринок на сгоревшем складе цветов в Москве

Фото: ://t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

«Известия» опубликовали кадры с вечеринок, который проводились на сгоревшем цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Мероприятия проходили в оранжерее склада, они сопровождались генераторами дыма, алкоголем, светомузыкой.

На первом этаже здания обустраивали танцпол, на втором — бар и столики с горящими цветами. Организаторы чередовали молодежные дискотеки с концертами академической музыки, мероприятия проводились довольно часто, пишет издание.

На данный момент неизвестно, проходило ли такое мероприятие в день, когда на складе начался пожар. Также выясняется, где именно произошло возгорание.

Кроме того, издание публикует кадры изнутри цветочного склада, на которых видно, что в помещении сложная планировка. Кругом стоят «лабиринты» с низкими арками, заставленные полками с цветами и удобрениями.

Пожар на цветочном складе произошел в воскресенье, 20 ноября. В результате погибли шесть человек и пострадал один.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания склада на Комсомольской площади. Расследование будет вестись по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».