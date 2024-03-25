«Известия»: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» были завербованы в Турции

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Издание «Известия» сообщило, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным источника журналистов в сфере антитеррористической безопасности, остальных террористов завербовали уже на территории РФ.

Исполнители теракта в «Крокусе» познакомились порядка 3-4 недель назад... Вероятнее всего, мы имеем дело со случайным набором исполнителей, одержимых нехваткой денег и радикализированных их куратором, — передает издание.

«Известия» добавили, что организаторы нападения на подмосковный концертный зал также планировали атаку в одной из стран Средней Азии. По информации издания, попытка теракта там была предотвращена.

Ранее военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы Бахтиер Рахмонов предположил, что вербовка злоумышленников для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске велась через украинское посольство в Душанбе. За несколько недель до трагедии диппредставительство Украины опубликовало объявление с приглашением вступить в Интернациональный легион, напомнил он.

До этого сенатор Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет наказан как один из организаторов террористического акта в подмосковном «Крокусе». Нет сомнений в том, что украинские агенты и спецслужбы причастны к трагедии, констатировал политик.