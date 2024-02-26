Изрезанное тело мужчины нашли на лестничной клетке в Зеленограде

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на лестничной площадке жилого дома во 2-м микрорайоне Зеленограда, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Личность и возраст погибшего не раскрываются. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства его смерти.

На лестничной клетке жилого дома во 2-м микрорайоне Зеленограда обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает зампрокурора Зеленоградского административного округа Владимир Фатнев. Надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие решение о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее сообщалось, что петербуржец поджег собственную квартиру, выпал из окна и разбился насмерть. В полете мужчина едва не задел своих соседей. При этом дома у него обнаружили тело женщины. Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого стало известно, что на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Труп нашли на водительском сиденье в машине Toyota RAV4. Происшествием также заинтересовались сотрудники Следственного комитета.