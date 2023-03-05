Израненная ножом в химкинской школе девочка тяжело переносит реабилитацию Омбудсмен Мишонова: раны девочки, изрезанной в химкинской школе, заживают медленно

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Пятиклассница, на которую в начале февраля напала с ножом сверстница в школе в Химках, тяжело восстанавливается, сообщила в Telegram-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Получившей более ста ранений школьнице также предстоит психологическая реабилитация.

Раны заживают, но медленно. Все очень не просто с восстановлением. Серьезные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона. Предстоит длительная реабилитация, работа с психологом, — пишет Мишонова.

Инцидент произошел 7 февраля. 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала наносить удары ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам «Я убила ее». На теле пострадавшей было более двадцати глубоких ран, которые были особенно критичны для сохранения жизни несовершеннолетней.

3 марта в московской школе №538 произошел другой инцидент с поножовщиной. Сверстница ударила ножом 13-летнего мальчика, после чего тот скрылся в кабинке туалета. Госпитализирован ученик был в сопровождении бабушки.