Изобразившему свастику на доске учителю элитной гимназии вынесли приговор Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя московской гимназии Аверьянова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошевский суд Москвы оштрафовал учителя элитной московской гимназии Сергея Аверьянова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Мужчина во время урока изобразил свастику, сопроводив ее проукраинскими лозунгами. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

28 ноября 2023 года Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о назначении административного штрафа в отношении Аверьянова С. А., совершившего административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

О том, что учитель информатики одной из элитных московских гимназий нарисовал во время урока на интерактивной доске свастику, рассказали его ученики. Также, по их словам, он сопроводил свой рисунок проукраинским лозунгом и пожеланием смерти «русским полудуркам». После этого он попал в поле зрения правоохранителей. Предметом проверки стала и сама гимназия.

Источник NEWS.ru рассказал, что Аверьянова после инцидента уволили и его забрала полиция. Запрещенную символику он изобразил во время урока у 7–9-х классов. Самого преподавателя часто видели пьяным в магазине около школы.