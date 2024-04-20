Избрана мера пресечения подозреваемому в убийстве матери и бабушки в Москве Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве матери и бабушки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве матери и бабушки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей мамы и бабушки (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> За убийство двух лиц ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 17 апреля. В пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве сообщили, что мужчина нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке, в результате которых они скончались. Все произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Злоумышленник нанес своим ближайшим родственницам травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, он сделал это из-за личных неприязненных отношений. Жертвы скончались на месте.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил NEWS.ru, что подозреваемый ранее лежал в психиатрической больнице. По его словам, у обвиняемого также наблюдались проблемы с алкоголем.

До этого сообщалось, что в Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на подступе к подъездной двери.