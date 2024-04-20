Избрана мера пресечения для подростков, напавших на москвича у метро Напавших на москвича у метро подростков заключили под стражу на два месяца

Останкинский суд Москвы принял решение о заключении под стражу трех подростков, обвиняемых в избиении мужчины у станции столичного метро «Фонвизинская». Дело будет рассматриваться до 18 июня 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Подростки обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 111 УК РФ.

В отношении каждого из подростков была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — говорится в сообщении.

В среду, 17 апреля, трое несовершеннолетних жестоко избили 35-летнего прохожего у северного вестибюля станции метро «Фонвизинская». Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. 19 апреля подозреваемых задержали. Подростки признали свою вину.

Ранее также стало известно, что группа несовершеннолетних избила 35-летнего прохожего на автобусной остановке на улице Милашенкова в столице. Камеры видеонаблюдения засняли момент избиения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали. В надзорном ведомстве уточнили, что это произошло «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».