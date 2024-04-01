Избрана мера пресечения десятому фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокуса» арестовали до 22 мая

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Якубджони Юсуфзода

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду, передает РИА Новости. Он пробудет под стражей до 22 мая. Уточняется, что на заседании подозреваемый общался через переводчика.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая, — огласила решение судья.

Юсуфзоду уточнил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей. До задержания он трудился на стройке разнорабочим, работал там неофициально. На вопрос о временной регистрации в России он ответил, что не помнит адреса.

Следователи установили, что Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Если вина фигурантов дела о теракте будет доказана, то им грозит пожизненное лишение свободы.