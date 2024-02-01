Избрана мера пресечения бойцу джиу-джитсу, проломившему череп подростку Суд отправил в СИЗО до 30 марта покалечившего подростка бойца джиу-джитсу

Фото: t.me/moscowcourts

Бойца джиу-джитсу из Москвы, который ранее напал на подростка и проломил ему череп, отправили в СИЗО, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина пробудет там до 30 марта.

По информации канала, в отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в столичном районе Солнцево. Мужчина заметил подростка, который пинал руками и ногами припаркованные автомобили. Боец сделал школьнику замечание, однако тот проигнорировал его и продолжил свое занятие. Тогда спортсмен догнал подростка и нанес ему несколько ударов, в том числе по голове, после чего скрылся. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.

До этого в подмосковном Щелково группа подростков жестоко избила девочку в коньках. На кадрах видно, как подростки преградили дорогу школьнице. Затем один из них кинул на тротуар фаер и с силой ударил девочку ногой в живот, отчего та упала в сугроб. Школьница попыталась убежать, но нападавшие настигли ее и продолжили избивать.