Избивших школьника детей мигрантов призвали выгнать «пинком под зад» из РФ Криминалист Игнатов: избившим сверстника детям мигрантов не место в России

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Подростков-мигрантов, которые избили восьмиклассника в столичной школе, нужно депортировать из России, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, школьников также следует лишить гражданства, если они успели его получить.

Этих двух щенков и их семьи необходимо сейчас, если они успели получить гражданство, лишить его и выслать из страны. Их не должно здесь быть больше никогда. Сначала они должны понести за это ответственность, а их семьи должны быть оттуда вышвырнуты. А потом, после окончания наказания, эти два выродка должны быть выброшены из страны пинком под зад, и больше им въезд сюда будет закрыт навсегда. По-другому мы порядка в нашей стране не наведем, — сказал Игнатов.

Ранее полиция начала проверку после сообщения об избиении восьмиклассника двумя подростками-мигрантами в столичной школе. Пострадавший ребенок находится в реанимации.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что в России миграционные проблемы связаны с действиями диаспор и олигархов, которые способствуют переселению целых семей мигрантов. По его мнению, это делается для лоббирования так называемого народозамещения через выходцев из Средней Азии.