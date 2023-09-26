Избившего москвича за попытку защитить дочь арестовали на два месяца Суд Москвы арестовал обвиняемого в избиении мужчины на Мичуринском проспекте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве суд отправил на два месяца в СИЗО 19-летнего молодого человека по делу о хулиганстве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, 23 сентября обвиняемый вместе с сообщниками избил незнакомого мужчину во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте. Конфликт начался из-за нападения мальчика на девочку во дворе.

С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вину он не признал, — говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадавшему сломали нос, ему потребовалась медицинская помощь, отметили в ведомстве. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Как пишет Telegram-канал «112», вечером 23 сентября во дворе дома на девятилетнюю девочку напал соседский 10-летний мальчик, который начал бить ее палкой. На помощь девочке пришел отец, который забрал и сломал палку.

К конфликту подключились родители с обеих сторон, чуть позже отца девочки вызвали на разговор, напали и избили. По информации «112», матерью мальчика оказалась жена киллера Али Белхароева, который сейчас отбывает срок за убийство, а его старший сын руководил группой молодых людей, избивших отца девочки.

Также СМИ писали, что когда мужчина, заступившись за дочь, отобрал у мальчика палку и потребовал сказать, кто его родители, тот лишь обматерил его в ответ. Позже школьник с компанией вернулся во двор, чтобы отомстить.