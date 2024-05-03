Избившая девочку в Одинцово женщина пойдет под суд Полиция нашла напавшую на девочку в Одинцово женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция установила личность женщины, которая избила 13-летнюю девочку на спортивной площадке в подмосковном Одинцово, передает пресс-служба УМВД региона. 36-летняя гражданка напала на подростка, пыталась ее душить, а после скрылась.

Сотрудниками полиции правонарушительница установлена, ею оказалась местная жительница 1988 г. р. В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причинения степени вреда здоровью подростка, — сообщили в полиции.

Мать пострадавшей рассказала MSK1.RU, что дочь вышла гулять во двор и увидела, как мальчик дерется с ее братом. Вместе с подругой девочка бросилась разнимать мальчиков, после чего и подошла женщина.

Когда их разняли, один мальчик начал кричать и плакать. Его мать подошла и начала матом кричать на мою дочь, мол, почему та трогает ее сына. Моя дочь попыталась объясниться, но женщина не хотела ее слушать и закрыла калитку. Начала кидаться с кулаками, — рассказала мать пострадавшей.

2 мая в Люберцах пьяный мужчина несколько раз ударил девятилетнюю школьницу, которая попалась у него на пути. Позже его избили очевидцы происшествия, а затем задержала полиция.