Избиение охранника ТЦ противниками аниме в Подольске попало на видео В Подольске задержали пятерых несовершеннолетних противников «ЧВК Редан», избивших мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

архивное фото

Пятеро несовершеннолетних в городе Подольске были доставлены в отделение полиции после избиения охранника торгового центра «Кварц», сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчине сломали нос, из-за чего он был доставлен в больницу.

Молодые люди ввязались в конфликт с охранником молла и, выйдя на улицу, в определенный момент напали на него компанией, нанося удары по лицу и телу.

Известно, что задержанным по 15–16 лет, они являются противниками аниме-субкультуры и ставшего мемом движения «ЧВК Редан». Один из задержанных отдал полицейскому нашивку с надписью «ANTI-RYODAN Правое дело».

С молодыми людьми провели профилактическую беседу и отправили домой.

Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила депутатский запрос на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с тем, чтобы вычислить админов групп в соцсетях, которые имеют отношение к «ЧВК Редан». Она уверена, что движение используется для наращивания внутриполитической напряженности.

С конца минувшей недели в России проходят рейды по торговым центрам. Полицейские отлавливают молодых людей, которые могут быть причастны к субкультурному сообществу «ЧВК Редан». Позже участников сообщества начали задерживать в Белоруссии и на Украине. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта культура не несет ничего хорошего российской молодежи.