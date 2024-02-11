Избиение москвича в продуктовом магазине попало на видео В Москве ранее судимый за грабеж мужчина избил покупателя в продуктовом магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве мужчина избил посетителя в продуктовом магазине, которого ударил по лицу, поднял и резко бросил на пол, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Подозреваемого задержали и отправили под арест, ранее он был судим за грабеж. Опубликовано видео с камеры наблюдения.

Потасовка произошла в магазине в Гурьевском проезде. На кадрах видно, как злоумышленник подходит к двум мужчинам у стойки с алкоголем и вступает с ними в словесную перепалку. Затем он бьет одного из них кулаком в голову, обходит сзади, обхватывает руками со спины, поднимает и швыряет на пол.

Пострадавшего госпитализировали. По данным прокуратуры, его здоровью причинен тяжкий вред.

Ранее в Новосибирске в центре города произошел конфликт между группой неизвестных в масках и мужчиной, который закончился стрельбой, попавшей на видео. По данным СМИ, нападавшие в возрасте 19--20 лет на двух машинах блокировали другое авто, вытащили из него мужчину, которого начали избивать, стреляя из травматического пистолета, затем погрузили в авто и скрылись с места.

В Подмосковье ранее задержали двух подозреваемых в избиении прохожего в Мытищах. Инцидент произошел ночью на улице Мира, нападение попало на камеры. Пострадавший оказался в больнице.