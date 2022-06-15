Из-за штрафов скорые стали ездить в Москве по правилам Baza: из-за штрафов скорые ездят в Москве по ПДД даже в экстренных случаях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители столичных скорых накопили 4,5 тысячи штрафов за полгода. Руководство ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» посчитало, что число нарушений чрезмерное, и выпустило приказ об усилении профилактической работы по безопасности движения. Теперь водители скорых ездят по правилам дорожного движения даже в экстренных случаях, передает Telegram-канал Baza.

В документе говорится о проведении лекции о ПДД, правилах проезда перекрестков и светофоров. После ее прослушивания водители в случае нарушения ПДД должны будут писать объяснительные, а злостных нарушителей будут лишать ежемесячной премии.

Ранее российское правительство одобрило законопроект, направленный на повышение безопасности дорожного движения. Власти собираются повысить безопасность на дороге путем обеспечения нужных знаний и навыков тех, кто получает водительские права. Ранее в России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года, до 31 декабря 2023-го.