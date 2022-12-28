Из судов в Москве экстренно эвакуировали людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 28 декабря в Тверском и Зюзинском районных судах Москвы прошла экстренная эвакуация людей после сообщений о минировании, рассказали NEWS.ru представители в пресс-службах судов. По состоянию на 10:50 Зюзинский суд вернулся к работе в прежнем режиме.

Эвакуация проводилась утром. Приезжали кинологи, все проверили. Сейчас суд вернулся к работе, — рассказал собеседник NEWS.ru в Зюзинском суде.

В Тверском суде объяснили, что сообщение о минировании поступило в 08:10, а в 09:00 из здания начали эвакуировать людей.

У нас тоже эвакуация проходит с утра. Мы ждем кинологов с собакой. Мы эвакуированы по сообщению о минировании. Сообщение поступило в 08:10. Когда пришла на работу в 09:00, тогда и обнаружили и началась эвакуация, — поделился представитель Тверского суда.

Как сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE, также сообщения о минировании поступили в Симоновский, Дорогомиловский, Мещанский, Нагатинский и Тимирязевский районные суды Москвы. Как утверждают авторы публикации, люди были своевременно эвакуированы оттуда.

28 ноября пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников рассказал, что в 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами минирования. В пяти из них прошла эвакуация.