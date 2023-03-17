Из Совбеза России исключен экс-глава таможни Владимир Путин подписал указ об исключении из Совбеза РФ экс-главы ФТС Владимира Булавина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Булавин

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина из состава Совета безопасности РФ. Вместе с этим указом было также объявлено о назначении Рашида Нуралиева на должность первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р.Г. изложить в следующей редакции: «первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации»; исключить из состава Совета Булавина В.И., — говорится в официальном документе на портале правовой информации.

Булавин был освобожден от должности главы ФТС в связи с достижением возраста 70 лет по указу премьер-министра России Михаила Мишустина. Его обязанности с 10 февраля исполняет первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Булавин возглавлял таможенную службу более шести лет.

Ранее бывший начальник Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ Александр Кизлык был осужден на 10 лет колонии общего режима. Решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Инстанция признала Кизлыка виновным в злоупотреблении полномочиями. По официальной информации, материальный ущерб от его действий составил более 25 млн рублей.