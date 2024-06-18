Из москвича выкачали пять литров мочи Житель Москвы едва не умер от задержки пяти литров мочи в организме

В Москве местный житель поступил в Клиническую больницу им. Н. Э. Баумана с хронической задержкой мочи, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Выяснилось, что он запустил аденому простаты, из-за чего его мочевой пузырь был переполнен. Из-за жидкости у 65-летнего мужчины выпирал живот. Хирурги установили в его мочевой пузырь мягкую силиконовую трубку, чтобы вывести накопившуюся жидкость — пять литров.

Операция позволила спасти жизнь пациента. Причиной задержки мочи в случае с конкретным пациентом стала аденома простаты большого размера. К сожалению, консервативное лечение в этом случае было бы неэффективно, помочь пациенту, с учетом его состояния, могла только экстренная операция, — объяснил заведующий урологическим отделением Дмитрий Суренков.

После лечения пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Суренков, в свою очередь, призвал своевременно обращаться к урологам.

Хирурги из Улан-Удэ недавно провели две операции женщине, которая из-за уникального клинического случая не могла нормально есть в течение двух месяцев. По словам врачей, пациентка поступила в медицинское учреждение с весом 45 кг и жаловалась на многократную рвоту. Выяснилось, что у женщины наблюдается критическое сужение выходного отдела желудка.