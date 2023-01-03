Из московского ТЦ эвакуировали 1500 человек В Москве эвакуировали ТЦ «Водный» из-за ложного сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из столичного торгового центра «Водный» эвакуировали 1500 человек из-за сообщения о минировании здания, сообщает «360». Прибывшие на место оперативники не нашли опасных предметов.

Сработала сигнализация, на месте обстановка спокойная. Угроза взрыва не подтвердилась. Ничего [опасного] не нашли, — подтвердили в ГУ МЧС по Москве.

При этом в опубликованных в соцсетях видеозаписях слышны динамики, предупреждающие о «задымлении в одном из помещений».

В канун Нового года в Москве также эвакуировали посетителей московских торговых центров «Ривьера» и «Речной». До этого сообщалось об эвакуации порядка 2600 человек из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва.

Утром 28 декабря в Тверском и Зюзинском районных судах Москвы прошла экстренная эвакуация людей после сообщений о минировании. По данным СМИ, также сообщения о минировании поступили в Симоновский, Дорогомиловский, Мещанский, Нагатинский и Тимирязевский районные суды Москвы.