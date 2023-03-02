Из Московского политеха эвакуируют людей Из здания Московского политеха эвакуируют людей из-за возгорания

Фото: mospolytech.ru

Московский политехнический университет

Из здания Московского политехнического университета эвакуируют людей в связи с возгоранием. В пресс-службе МЧС рассказали NEWS.ru, что оно произошло на шестом этаже здания и в 15:12 было локализовано на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет, за медицинской помощью, по предварительным данным, никто не обращался.

Возгорание произошло на шестом этаже Московского политехнического университета. В 15:12 возгорание было локализовано на площади в 4 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, — сообщили в ведомстве.

Как рассказали позже в пресс-службе университета, к 16:00 огня нет, осталось только задымление, студентов и работников вуза эвакуировали, ситуация находится под контролем.

Ранее в Куйбышеве Новосибирской области двое полицейских спасли бабушку с внучкой из пожара в общежитии. Женщина с десятимесячной девочкой на руках не могла самостоятельно выбраться из горящего здания из-за решеток на окнах. Выход к двери был заблокирован из-за дыма.

До этого в Москве из горящего здания автосервиса спасли трех человек. Огонь охватил площадь 1500 кв. м, к тушению были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники.