Из горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы

Из здания горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы эвакуировали свыше 120 человек, сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram. По предварительным данным, во время пожара пострадали двое мужчин, врачи диагностировали у них отравление продуктами горения. Одного из пострадавших госпитализировали в центр Склифосовского. На месте ЧП работают спасатели.

По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале МЧС также заявили, что на место ЧП направлены вертолеты Ка-32. Столичный мэр Сергей Собянин распорядился отправить к месту инцидента 15 бригад станции скорой помощи, уточнили в Telegram-канале «Москва 24».

Представитель экстренных служб ранее заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание.

На место происшествия прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м.