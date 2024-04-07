Июньское тепло идет в Москву: какая будет погода на неделе 8–14 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москву на следующей неделе придет июньское тепло, температура воздуха может поставить новые рекорды, считают синоптики. Какой погоды ждать жителям Москвы и Петербурга 8–14 апреля, надолго ли придет тепло?

Какой погодой начнется неделя в Москве

Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже в понедельник, 8 апреля, в столичный регион поступит «первая порция атлантического тепла». По его словам, приходит настоящая весна — но температура будет на 6–8 градусов выше климатической нормы.

«С 7 апреля встречают настоящую весну в день Благовещенья. Считается, что с этого дня зима, если окончательно еще и не уходит, то признает свое поражение. Так и будет!» — заверил Тишковец.

С ним согласна главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, которая отметила, что в конце уходящей недели средняя суточная температура воздуха в Москве была ниже нормы.

«В Москве ночью не ниже +4... +9 градусов, а днем, несмотря на то, что небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди, температура повысится до +15... +20», — прогнозирует Тишковец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По оценкам синоптика «Фобоса», даже дождь, который прольется во вторник ближе к вечеру, не изменит ситуации — хотя местами будут грозы, температура продолжит расти, даже ночью будет около +10 градусов.

Когда в Москву придет июньское тепло

Тишковец обещает, что в среду в Москве станет по-июньски тепло и солнечно.

«Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до +18... +23 градусов. Для конца первой декады апреля это аномально тепло, и возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали +21,1 градуса», — сообщил синоптик.

Прогноз погоды от Foreca дает более скромные оценки: после мощного вечернего дождя во вторник температура продолжит расти и к середине дня 10 апреля достигнет +19 градусов. Ночь на четверг окажется гораздо теплее — температура не упадет ниже +13.

Какой погодой закончится неделя в Москве

Тишковец предупреждает, что «июньская сказка» в Москве продлится не долго: в четверг атмосфера будет дестабилизирована очередным холодным фронтом.

В дневные часы будут скоротечные дожди, возможны грозы. В ночь на пятницу температура снизится до +3... +8 градусов, днем — +12... +17.

«В выходные в тылу циклона посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках — +5... +10, в светлое время — до +10... +15», — предупредил Тишковец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой погоды ждать в Санкт-Петербурге

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в Северной столице неделя начнется с пониженного атмосферного давления. Температура к вечеру воскресенья достигла +9,1 градуса.

По прогнозу Леуса, в понедельник в Петербурге продолжит расти температура воздуха.

МЧС предупредило петербуржцев, что в городе 8 апреля ожидается сильный ветер, до 17 м/с. Такая погода требует повышенной осторожности — пешеходов на улице просят обходить деревья, шаткие конструкции и рекламные щиты, автомобилистам советуют не оставлять машины рядом с деревьями.

Ветер постепенно ослабнет ко вторнику, а температура воздуха поднимется до +13 днем. В среду петербуржцев также ждет свое «апрельское лето» — по данным Foreca, воздух прогреется до +18 тепла. Однако затем наступит похолодание: несмотря на ясную погоду, холодный хвост циклона в четверг и пятницу не позволит воздуху днем прогреться выше +7 градусов.

Читайте также:

Хаски, кошки, свиньи-релоканты: как спасают животных от наводнения на Урале

Как хранить зимние шины: гараж или балкон, нужны ли пакеты

Солнечное затмение 8 апреля: будет ли видно в России, каких проблем ждать