Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых с 1879 года Вильфанд: июнь вошел в тройку самых дождливых месяцев за всю историю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений с 1879 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости. Количество осадков в этом месяце превысило двухмесячную норму на 213%.

По словам Вильфанда, в четверг ожидаются интенсивные осадки, и не исключено, что к концу месяца будет побит рекорд. Также он отметил, что четверг станет последним дождливым днем в Москве на ближайшую неделю. Температура воздуха в столице в настоящее время на 4-5 градусов выше обычной.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что залповые ливни ожидаются в Москве 20 июня, выпадет 36% от месячной нормы осадков. Он добавил, что температура в столице остается на четыре градуса выше положенного в июне.

До этого вдущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации. Он подчеркнул, что данному фактору не стоит придавать большое значение, поскольку сложные погодные условия в населенных пунктах с высокой плотностью жителей воспринимаются болезненнее, чем в тех регионах, где населения меньше.