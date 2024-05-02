Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил ТАСС адвокат звезды Калой Ахильгов. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена.

Я подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении Ивлеевой штрафа в 50 тысяч рублей, — заявил Ахильгов.

25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

В конце апреля Ивлеева удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. Точное время исчезновения публикаций неизвестно, однако первые сообщения СМИ об этом появились 30 апреля после 16:00.

В этот же день в 12:15 в Telegram-канале блогера появился первый пост впервые с 23 марта. В нем Ивлеева выразила соболезнования в связи с террористической атакой на подмосковный «Крокус Сити Холл». Пост посвящен 40 дням с момента теракта. Блогер призвала подписчиков вспомнить погибших и помолиться за упокоение их душ. Также она попросили помочь нуждающимся «в память об ушедших».