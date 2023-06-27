Итальянского экспата задержали в Москве с мефедроном ИА «Регнум»: топ-менеджера энергетической компании из Италии задержали в Москве с мефедроном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ИА «Регнум» сообщает, что в Москве 25 июня был задержан 61-летний топ-менеджер международной корпорации ISS international итальянец Джованни Ди Масс. По данным агентства, инспекторы ДПС остановили такси, в котором ехал иностранец, тот начал заметно нервничать и вызвал подозрения у полицейских. В итоге, по данным издания, при иностранце были обнаружены 1,15 грамма мефедрона.

У 61-летнего гражданина Итальянской Республики было изъято вещество массой 1,15 г, которое по результатам экспертизы оказалось наркотическим, — рассказал источник агентства.

Против экспата завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Вещество изъято и направлено на экспертизу. В квартире, где проживает итальянец, пройдет обыск.

Ранее в России силовики пресекли деятельность четырех нарколабораторий, работавших в стране с 2020 по 2022 год. Также были задержаны 16 участников наркотрафика, изъяты 150 кг наркотических средств и более двух тонн прекурсоров. Известно, что в 2022 году подозреваемые попытались провезти за границу более 3,5 кг запрещенного вещества, спрятав его в корпусе кондиционера. Но нелегальный товар был найден и изъят на таможенном посту.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.